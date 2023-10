GRAND DEFILE DE LA SAINT-NICOLAS Place du Marché Sarreguemines, 9 décembre 2023, Sarreguemines.

Sarreguemines,Moselle

Saint Nicolas, bien que très occupé de par le monde n’a jamais manqué le rendez-vous de Sarreguemines ! Il sera donc bel et bien présent pour son traditionnel défilé ! À son arrivée, place du Marché, une grande distribution de pains d’épices saura régaler petits et grands !. Enfants

Samedi 2023-12-09 17:00:00 fin : 2023-12-09 18:00:00. 0 EUR.

Place du Marché

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



Saint Nicolas, although very busy around the world has never missed the appointment of Sarreguemines! He will be present for his traditional parade! At his arrival, place du Marché, a big distribution of gingerbread will delight children and adults!

San Nicolás, aunque está muy ocupado en todo el mundo, ¡nunca ha faltado a la cita en Sarreguemines! Estará presente en su tradicional desfile A su llegada, en la Place du Marché, un gran reparto de pan de jengibre hará las delicias de niños y mayores

Der Heilige Nikolaus, obwohl er in der ganzen Welt viel zu tun hat, hat den Termin in Sarreguemines nie verpasst! Er wird also an seinem traditionellen Umzug teilnehmen! Bei seiner Ankunft auf dem Marktplatz werden Lebkuchen verteilt, um Groß und Klein zu erfreuen

