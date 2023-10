LA MAISON DU PERE NOËL Place du Marché Sarreguemines, 2 décembre 2023, Sarreguemines.

Sarreguemines,Moselle

Ho! Ho! Ho!

Le Père Noël vous invite à découvrir sa magnifique maison situé Place du Marché. Il y accueillera sourires et petites confidences le temps d’une photo à ses côtés.

Tout à côté se trouve sa boîte aux lettres où chacun petits et grands pourront lui adresser leur liste de cadeaux.. Enfants

Samedi 2023-12-02 14:30:00 fin : 2023-12-23 12:00:00. 0 EUR.

Place du Marché

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



Ho! Ho! Ho!

Santa Claus invites you to discover his magnificent house located on the Place du Marché. He will welcome smiles and little confidences the time of a photo at his side.

Right next door is his mailbox where everyone, young and old, can send him their gift list.

¡Ho! ¡Ho! ¡Ho!

Papá Noel le invita a descubrir su magnífica casa en la Place du Marché. Agradecerá las sonrisas y las pequeñas confidencias para hacerse una foto con él.

Justo al lado está su buzón, donde todos, jóvenes y mayores, pueden enviarle su lista de regalos.

Ho, ho, ho, ho!

Der Weihnachtsmann lädt Sie ein, sein wunderschönes Haus am Place du Marché zu besichtigen. Dort empfängt er ein Lächeln und kleine Vertraulichkeiten für ein Foto an seiner Seite.

Gleich daneben befindet sich sein Briefkasten, in dem Groß und Klein ihre Geschenke an ihn schicken können.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES