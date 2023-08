9ÈME ÉDITION L’ART DANS LA RUE place du Marché Sarrebourg, 17 septembre 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

La 9ème édition de L’art dans la rue réunira en plein air, plusieurs dizaines d’artistes qui présenteront leurs œuvres mais qui seront aussi là échanger et partager tout leur savoir-faire. Toutes les formes d’arts sont représentées : photos, peintures, sculptures, céramiques, etc… Une petite restauration est prévue sur place.. Tout public

Dimanche 2023-09-17 10:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. 0 EUR.

place du Marché

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



The 9th edition of L’art dans la rue will bring together dozens of artists in the open air to present their work, but also to exchange ideas and share their know-how. All art forms are represented: photos, paintings, sculptures, ceramics, etc… Light refreshments will be available on site.

La 9ª edición de L’art dans la rue reunirá a decenas de artistas al aire libre para mostrar sus obras y compartir sus conocimientos. Todas las formas de arte están representadas: fotos, pinturas, esculturas, cerámicas, etc. Habrá un refrigerio ligero in situ.

Ausgabe von L’art dans la rue versammelt Dutzende von Künstlern unter freiem Himmel, die ihre Werke präsentieren, aber auch ihr Wissen und Können austauschen und weitergeben. Alle Kunstformen sind vertreten: Fotos, Gemälde, Skulpturen, Keramiken, etc. Vor Ort werden kleine Snacks angeboten.

Mise à jour le 2023-08-26 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG