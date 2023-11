BAL FOLK place du Marché – Salle des fêtes Sarrebourg, 9 décembre 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

Le bal folk, organisé par l’association Escale, accueille le groupe Sans Gain et retrouvez en première partie Duo Milo et les baladins du folk ! Payant.

Une petite restauration sera proposée sur place : boissons, crêpes et gâteaux. Tout public

Samedi 2023-12-09 20:30:00 fin : 2023-12-09 22:30:00. 10 EUR.

place du Marché – Salle des fêtes

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



The folk ball, organized by the Escale association, welcomes the group Sans Gain, and the opening act is Duo Milo and les baladins du folk! Paying admission.

Light refreshments available on site: drinks, crêpes and cakes

El baile folk, organizado por la asociación Escale, acoge al grupo Sans Gain, con el dúo Milo y les baladins du folk como teloneros Entrada de pago.

Se ofrecerán refrescos, crepes y pasteles

Der vom Verein Escale organisierte Folk-Ball empfängt die Gruppe Sans Gain. Im ersten Teil treten Duo Milo und die Folk-Baladine auf! Die Teilnahme ist kostenpflichtig.

Vor Ort wird ein kleiner Imbiss angeboten: Getränke, Crêpes und Kuchen

Mise à jour le 2023-11-14 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG