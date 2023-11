CONCERT DE LA SAINTE CÉCILE Place du Marché – Salle des fêtes Sarrebourg, 26 novembre 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

En 1ère partie, 5 Humeurs, une œuvre originale pour orchestre à vents, à percussions et harpe, composée par Jordan Gudefin.

En 2ème partie, le Wonder Btrass Ensemble, un orchestre de cuivres composé de musiciens passionnés d’horizons divers (Philharmonique de Strasbourg, Orchestre des gardiens de la paix de Paix, enseignants du Conservatoire…).

L’accès est libre.. Tout public

Dimanche 2023-11-26 15:00:00 fin : 2023-11-26 17:00:00. 0 EUR.

Place du Marché – Salle des fêtes

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



Part 1: 5 Humeurs, an original work for wind orchestra, percussion and harp, composed by Jordan Gudefin.

In Part 2, the Wonder Btrass Ensemble, a brass band made up of passionate musicians from diverse backgrounds (Philharmonique de Strasbourg, Orchestre des gardiens de la paix de Paix, Conservatoire teachers…).

Admission is free.

1ª parte: 5 Humeurs, obra original para orquesta de viento, percusión y arpa, compuesta por Jordan Gudefin.

En la 2ª parte, el Wonder Btrass Ensemble, una banda de metales formada por músicos apasionados de procedencias diversas (Filarmónica de Estrasburgo, Orquesta de los guardianes de la paz de Paix, profesores del Conservatorio, etc.).

La entrada es gratuita.

Teil 1: 5 Humeurs, ein Originalwerk für Blasorchester, Schlagzeug und Harfe, komponiert von Jordan Gudefin.

Im zweiten Teil spielt das Wonder Btrass Ensemble, ein Blasorchester, das sich aus begeisterten Musikern mit unterschiedlichem Hintergrund zusammensetzt (Philharmonie Straßburg, Orchester der Friedenswächter von Paix, Lehrkräfte des Konservatoriums…).

Der Eintritt ist frei.

