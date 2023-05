Buvette du Marché Place du marché, 28 mai 2023, Saint-Trivier-de-Courtes.

Saint-Trivier-de-Courtes,Ain

Depuis sa création en 2021, l’association Avenir et Traditions en Bresse a pour mission de promouvoir et de préserver le patrimoine culturel, historique, naturel de la région de Bresse. Nous seront le dimanche 28 mai au marché de Saint-Trivier-de-Courtes..

2023-05-28 à 07:00:00 ; fin : 2023-05-28 . .

Place du marché

Saint-Trivier-de-Courtes 01560 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



Since its creation in 2021, the association Avenir et Traditions en Bresse has the mission to promote and preserve the cultural, historical and natural heritage of the Bresse region. We will be on Sunday May 28th at the market of Saint-Trivier-de-Courtes.

Desde su creación en 2021, la asociación Avenir et Traditions en Bresse tiene como misión promover y preservar el patrimonio cultural, histórico y natural de la región de Bresse. Estaremos en el mercado de Saint-Trivier-de-Courtes el domingo 28 de mayo.

Seit seiner Gründung im Jahr 2021 hat es sich der Verein Avenir et Traditions en Bresse zur Aufgabe gemacht, das kulturelle, historische und natürliche Erbe der Region Bresse zu fördern und zu erhalten. Wir werden am Sonntag, den 28. Mai auf dem Markt in Saint-Trivier-de-Courtes sein.

