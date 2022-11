Marché de Noël Place du marché Saint-Pierre-sur-Dives Catégories d’évènement: Calvados

Animations musicales – déambulations – feu d’artifice – plus de 150 artisans pendant le week-end sous la halle, hallettes, salle des fêtes Place du marché Saint-Pierre-sur-Dives, 14170 SAINT-PIERRE-EN-AUGE Saint-Pierre-sur-Dives 14170 Calvados Normandie Samedi 10h-23h

Concerts de Noël par l’Harmonie Municipale et de l’école de musique de Saint Pierre-en-Auge

Batucada, ensemble de percussions. Promenade sur l’ensemble du site

Spectacle musical «Swing Uppercut»

Echassiers et danses dans des bulles transparentes

19h30 Grande Parade de Noël suivi du feu d’artififice Dimanche 10h-18h

Animation musicale par Les Trompes de chasse « Les Echos du Pays d’Auge »

Groupe musical « Dogger Fisher »

concert de l’école de musique Tout au long du week-end Plus de 150 exposants proposent leurs produits du terroir et artisanat à la vente

Ateliers créatifs et des jeux pour petits et grands par l’association Eclat d’Auge

Patinoire, manège, balade en calèche, crèche vivante, restauration

sur place, photos avec le Père Noël…

