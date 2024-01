FÊTE DE LA MOULE Place du Marché Saint-Michel-Chef-Chef, samedi 10 août 2024.

Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-10 18:00:00

fin : 2024-08-10 18:00:00

Venez participer à nos traditionnelles fêtes de la moule de juillet et août !

Organisées par l’association Océane Football Club, la Fête de la Moule, c’est une ambiance assurée entre la musique, les rafraîchissements, les frites et bien sûr les moules !



la fête de la moule du 15 juillet sera animée par un concert de Suspens Orchestra et une première partie de Danny Fletsher.

.

Place du Marché Tharon-Plage

Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire oceanefc.44@free.fr



Mise à jour le 2024-01-12 par eSPRIT Pays de la Loire