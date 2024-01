MARCHÉS D’ÉTÉ DE THARON-PLAGE Place du Marché Saint-Michel-Chef-Chef, mardi 23 juillet 2024.

Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-23 08:00:00

fin : 2024-07-23 13:00:00

Le marché de Tharon-plage, un lieu incontournable de l’été pour les habitants et les touristes de la région !

Il se tient tous les mardis et vendredis matins, de 8h à 13h, sur la place du Marché. Ce marché est l’un des plus grands de la Côte Jade. Il propose une large gamme de produits frais, locaux et de saison, issus de l’agriculture raisonnée ou biologique. On y trouve des fruits et légumes, de la viande, du poisson, des fromages, des produits de la mer, des pâtisseries, des vêtements et bien d’autres encore…



Les commerçants du marché sont passionnés par leur métier et ils sont toujours heureux de partager leurs conseils avec les clients. L’ambiance est conviviale et chaleureuse et il est agréable de se promener entre les étals. Quel plaisir de s’arrêter déguster quelques produits locaux accompagnés d’un verre de vin sur les grandes tables installées au coeur du marché !



3 adresses gourmandes à tester sur le marché d’été de Tharon-plage :

La Fromagerie Beillevaire

La Charcuterie Bernier

La ferme Gineau : un savoir-faire transmis de génération en génération depuis 1962, des produits bio, gourmand et de qualité… c’est une très belle adresse locale à tester et adopter ! La ferme a été doublement récompensée au Salon de l’Agriculture 2023.

Les clients en parlent…

« Le marché de Tharon-plage est un incontournable de l’été. Les produits sont frais, de qualité et les prix sont raisonnables. Les commerçants sont très accueillants et passionnés par leur métier. C’est un vrai plaisir de flâner sur ce marché. »

« J’adore le marché de Tharon-plage. C’est l’endroit idéal pour trouver des produits frais et locaux. Les stands sont très variés et il y en a pour tous les goûts. Je recommande vivement ce marché à tous ceux qui visitent la région. »

« Le marché de Tharon-plage est un marché très vivant et animé. L’ambiance est très conviviale et les commerçants sont toujours prêts à donner des conseils. C’est un endroit idéal pour passer une matinée agréable. »

En conclusion, le marché de Tharon-plage est une destination incontournable pour les amateurs de produits frais et de bonne humeur. C’est l’endroit idéal pour faire ses courses, se promener et découvrir les saveurs locales.



Découvrez ici tous les marchés de Destination Pornic

.

Place du Marché Tharon-Plage

Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire mairie@stmichelchefchef.fr



