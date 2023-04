Marché de St-Julien-en-Genevois Place du Marché, 1 janvier 2023, Saint-Julien-en-Genevois.

Le marché hebdomadaire de Saint-Julien est une manifestation importante du Centre-Ville..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Place du Marché

Saint-Julien-en-Genevois 74160 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



The weekly market of Saint-Julien is an important event in the city center.

El mercado semanal de St Julien es un acontecimiento importante en el centro de la ciudad.

Der Wochenmarkt in Saint-Julien ist eine wichtige Veranstaltung im Stadtzentrum.

Mise à jour le 2022-12-22 par Mairie de Saint-Julien en Genevois