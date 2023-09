Marché d’automne Place du marché Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Julien-de-Concelles Marché d’automne Place du marché Saint-Julien-de-Concelles, 30 septembre 2023, Saint-Julien-de-Concelles. Marché d’automne Samedi 30 septembre, 09h30 Place du marché Gratuit Manège, bar à jeux, déambulations, animations autour de l’alimentation, musique… il y en aura pour tous les goûts ! L’automne à Saint Julien de Concelles, c’est un mélange de saveurs, de couleurs et de sourires qui vous attendent. Au programme : L’Émerveillé par la cie « Le Masque en Mouvement »

Le Musicavélo, le manège à chanter

Le Bar à Jeux Mobile par la cie « La Sauce Ludique »

Pierrot, l'orgue de barbarie par Le Rideau Attelé Plus d'infos sur www.saintjuliendeconcelles.fr

2023-09-30T09:30:00+02:00 – 2023-09-30T13:00:00+02:00

