Marché de Printemps Place du marché, 15 avril 2023, Saint-Julien-de-Concelles.

Venez profiter d’animations pour toute la famille entre musique et arts de rue, en toute convivialité !

CLIC CLAC, ZIG ZAG, LA PHOTO BARJO par la Cie Hippo Tam Tam

Envie d’une photo déjantée ? Deux technicomédiens, manipulateurs de trombines, vous accueillent dans leur décor spécialement installé pour vous recevoir. Faites-vous tirer le portrait et repartez avec votre caricature photo.

Concert Jazz avec Black & Blue

Composé de trois musiciens au saxo, banjo et contrebasse, BLACK & BLUE est un groupe de jazz acoustique dont le répertoire s’inspire de la musique New Orleans et de jazz Swing.

Les P’tits sulkys de Marie

Perchés sur leur attelage, les jeunes cavaliers en herbe sont dans les starting blocks. Top départ. Ils s’élancent sur la piste. Il ne suffit que de quelques tours pour devenir maître de ces montures de bois insolites.

Maquillage avec la Compagnie Graines d’Arts

Les enfants transforment leur minois grâce à un maquillage artistique réalisé par un professionnel. Du joli papillon au félin, en passant par les fleurs, choisissez ce qui vous plaît.

Ateliers Nature avec les Nanas Zéro déchet

De la salle de bain à la cuisine, et si vous fabriquiez vous-même vos produits naturels et zéro déchet ?

+ d’infos sur www.saintjuliendeconcelles.fr

Place du marché Saint Julien de Concelles Saint-Julien-de-Concelles 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « http://www.saintjuliendeconcelles.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T09:30:00+02:00 – 2023-04-15T13:00:00+02:00

