Marché hebdomadaire Place du marché, 1 janvier 2023, Saint-Germain-Lespinasse.

Une dizaine de commerçants vous accueille tous les Jeudis matin de 8 heures à 12 heures sur la Place du Marché situé rue de la Madone.

Producteurs locaux, primeur, boucher, fromager, vêtements.

Place du marché

Saint-Germain-Lespinasse 42640 Loire Auvergne-Rhône-Alpes



A dozen shopkeepers welcome you every Thursday morning from 8am to 12pm on the Market Square located rue de la Madone.

Local producers, greengrocers, butchers, cheesemakers, clothing, etc

Una docena de comerciantes le dan la bienvenida todos los jueves por la mañana, de 8 a 12 horas, en la plaza del mercado de la calle de la Madone.

Productores locales, verdulero, carnicero, quesero, ropa

Ein Dutzend Händler empfängt Sie jeden Donnerstagmorgen von 8.00 bis 12.00 Uhr auf dem Marktplatz in der Rue de la Madone.

Lokale Produzenten, Gemüsehändler, Metzger, Käser, Kleidung

