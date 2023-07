ABC: CULTIVER SUR SOL VIVANT Place du marché Saint-Germain-de-Calberte, 16 septembre 2023, Saint-Germain-de-Calberte.

Saint-Germain-de-Calberte,Lozère

Samuel Zimmerman échangera sur la connaissance physico-chimique du sol, l’initiation aux plantes bio-indicatrices, à la vie du sol, les méthodes de culture sur sol vivant et à la permaculture en faisant le lien vis à vis de l’érosion.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 12:00:00. EUR.

Place du marché

Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie



Samuel Zimmerman will talk about physico-chemical knowledge of the soil, an introduction to bio-indicator plants, soil life, methods of cultivation on living soil and permaculture, with a link to erosion.

Samuel Zimmerman hablará sobre las propiedades físico-químicas del suelo, una introducción a las plantas bioindicadoras, la vida del suelo, los métodos para cultivar un suelo vivo y la permacultura, con una relación con la erosión.

Samuel Zimmerman wird sich über die physikalisch-chemische Kenntnis des Bodens, die Einführung in Bioindikatorpflanzen, das Bodenleben, Anbaumethoden auf lebenden Böden und Permakultur austauschen und dabei eine Verbindung zum Thema Erosion herstellen.

