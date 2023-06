DÉMONSTRATION DE DANSE ET ANIMATION ZUMBA Place du marché Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’Évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges DÉMONSTRATION DE DANSE ET ANIMATION ZUMBA Place du marché Saint-Dié-des-Vosges, 1 juillet 2023, Saint-Dié-des-Vosges. Saint-Dié-des-Vosges,Vosges Démonstration de danse de la troupe Mél’Fitness&Danse (enfants et adultes) sur le thème de leur dernier spectacle, les 4 éléments. Cette démo est suivie d’une animation zumba pour petits et grands, bonne ambiance assurée ! Ouvert à tous.. Tout public

Samedi 2023-07-01 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-01 19:00:00. 0 EUR.

Place du marché

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est

