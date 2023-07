Marchés festifs Place du Marché Saint-Bonnet-l’Enfantier, 18 juillet 2023, Saint-Bonnet-l'Enfantier.

Saint-Bonnet-l’Enfantier,Corrèze

Les paniers paysans font la fête! Possibilité de manger sur place: grillades, fruits de mer, légumes, plats cuisinés, fromages.. de quoi se restaurer et passer une belle soirée. Animations, concerts et buvette. N’oubliez pas d’apporter vos couverts.

Animation musicale.

A partir de 18h dans le bourg.

Place du Marché

Saint-Bonnet-l’Enfantier 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Farmers’ baskets celebrate! Grilled meats, seafood, vegetables, ready-made meals, cheeses… all you need for a great evening out. Entertainment, concerts and refreshments. Don’t forget to bring your cutlery.

Musical entertainment.

From 6pm in the village

¡Las cestas de los agricultores están de fiesta! Carnes a la parrilla, marisco, verduras, platos preparados, quesos… todo lo necesario para pasar una gran velada. Entretenimiento, conciertos y refrescos. No olvide traer los cubiertos.

Animación musical.

A partir de las 18:00 en el pueblo

Die Bauernkörbe feiern ein Fest! Möglichkeit, vor Ort zu essen: Gegrilltes, Meeresfrüchte, Gemüse, Fertiggerichte, Käse… alles, um sich zu verpflegen und einen schönen Abend zu verbringen. Animationen, Konzerte und Getränke. Vergessen Sie nicht, Ihr Besteck mitzubringen.

Musikalische Unterhaltung.

Ab 18 Uhr in der Ortschaft

Mise à jour le 2023-06-30 par Brive Tourisme