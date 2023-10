BETWEEN PLACE DU MARCHÉ Rieux-Volvestre, 19 novembre 2023, Rieux-Volvestre.

Rieux-Volvestre,Haute-Garonne

Sylvain Groud du Ballet du Nord, CCN & Vous ! et Xavier Vidal proposent un duo improvisé le temps d’un marché. C’est la rencontre de la danse contemporaine et d’un univers sonore, plastique et visuel. Between se joue parmi les spectateurs, accessible à tous. Un temps suspendu dans l’espace public..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 11:40:00. .

PLACE DU MARCHÉ Place du Préau

Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie



Sylvain Groud of Ballet du Nord, CCN & Vous ! and Xavier Vidal propose an improvised duet for the time of a market. It’s a meeting of contemporary dance and a world of sound, visual and plastic arts. Between is performed among the spectators, accessible to all. A suspended moment in the public space.

Sylvain Groud, del Ballet du Nord, CCN & Vous ! y Xavier Vidal interpretan un dúo improvisado en un mercado. Es un encuentro entre la danza contemporánea y un mundo de sonido, artes visuales e imágenes. Between se representa entre los espectadores, accesible a todos. Un momento suspendido en el espacio público.

Sylvain Groud vom Ballet du Nord, CCN & Vous! und Xavier Vidal schlagen ein improvisiertes Duo für die Dauer eines Marktes vor. Es ist ein Zusammentreffen von zeitgenössischem Tanz und einem Universum aus Klang, Plastik und Visualität. Between spielt unter den Zuschauern und ist für alle zugänglich. Eine schwebende Zeit im öffentlichen Raum.

