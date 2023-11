Noël à Richelieu Place du Marché Richelieu, 2 décembre 2023, Richelieu.

Richelieu,Indre-et-Loire

Venez profiter de la magie de Noël à Richelieu avec de nombreuses animations tout au long du week-end. Parmi les temps forts : le traditionnel marché de Noël avec ses gourmandises et idées cadeaux, la visite du Père Noël et ses mascottes, des concerts, un feu d’artifice, etc..

Samedi 2023-12-02 14:00:00 fin : 2023-12-03 . EUR.

Place du Marché

Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Come and enjoy the magic of Christmas in Richelieu with a wide range of events all weekend long. Highlights include the traditional Christmas market with its delicacies and gift ideas, a visit from Santa Claus and his mascots, concerts, fireworks and more.

Venga a disfrutar de la magia de la Navidad en Richelieu, con multitud de eventos que tendrán lugar durante todo el fin de semana. Destacan el tradicional mercado navideño con sus exquisiteces e ideas para regalos, la visita de Papá Noel y sus mascotas, conciertos, fuegos artificiales y mucho más.

Genießen Sie den Weihnachtszauber in Richelieu mit zahlreichen Veranstaltungen während des gesamten Wochenendes. Zu den Höhepunkten gehören: der traditionelle Weihnachtsmarkt mit seinen Leckereien und Geschenkideen, der Besuch des Weihnachtsmanns und seiner Maskottchen, Konzerte, ein Feuerwerk und vieles mehr.

Mise à jour le 2023-11-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme