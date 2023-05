LES FLÂNERIES DU LEZ Place du Marché, 2 juin 2023, Prades-le-Lez.

Prades-le-Lez,Hérault

Le principe de cette seconde édition des Flâneries du Lez du 2 au 4 juin : pendant trois jours, les spectateurs peuvent écouter des concerts, voir des pièces de théâtre et bien plus encore en plusieurs lieux de Prades-le-Lez, de la place du Marché à la salle Jacques-Brel en passant par le bois de la Crouzette…..

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-04 . .

Place du Marché

Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie



The principle of this second edition of the Flâneries du Lez from June 2 to 4: during three days, spectators can listen to concerts, see plays and much more in several places of Prades-le-Lez, from the Market Square to the Jacques-Brel room through the Crouzette wood….

El principio de esta segunda edición de las Flâneries du Lez del 2 al 4 de junio: durante tres días, los espectadores podrán escuchar conciertos, ver obras de teatro y mucho más en varios lugares de Prades-le-Lez, desde la Place du Marché hasta la Salle Jacques-Brel, pasando por el Bois de la Crouzette….

Das Prinzip dieser zweiten Ausgabe der Flâneries du Lez vom 2. bis 4. Juni: Drei Tage lang können die Zuschauer an verschiedenen Orten in Prades-le-Lez Konzerte hören, Theaterstücke sehen und vieles mehr, vom Marktplatz über den Wald von Crouzette bis zum Saal Jacques-Brel…..

