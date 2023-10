LE MARCHÉ FÊTE LA SEMAINE DU GOÛT Place du Marché Pornichet, 18 octobre 2023, Pornichet.

Pornichet,Loire-Atlantique

Rendez-vous de 9h à 12h mercredi 18 octobre sur le marché de Pornichet pour profiter d’animations et de dégustations gratuites à l’occasion de la semaine du goût !.

2023-10-18 fin : 2023-10-18 12:00:00. .

Place du Marché

Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Join us from 9am to 12pm on Wednesday October 18 at the Pornichet market for free events and tastings to celebrate Taste Week!

Acérquese al mercado de Pornichet de 9.00 a 12.00 horas el miércoles 18 de octubre para asistir a eventos y degustaciones gratuitas con motivo de la Semana del Gusto

Treffen Sie sich am Mittwoch, dem 18. Oktober, von 9 bis 12 Uhr auf dem Markt von Pornichet, um anlässlich der Geschmackswoche von kostenlosen Animationen und Kostproben zu profitieren!

