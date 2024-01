Exposition de voitures anciennes de février place du marché Ploërmel, dimanche 18 février 2024.

Ploërmel Morbihan

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 10:00:00

fin : 2024-02-18 13:00:00

Les Vieilles t’autos propose un rendez-vous mensuel chaque troisième dimanche du mois de 10h à 13h (de mars à octobre) pour une exposition de voitures anciennes. « On expose, on zieute, on cause !!!! » et en plus c’est gratuit.

.

place du marché

Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne



Mise à jour le 2024-01-02 par OT JOSSELIN – Destination Brocéliande