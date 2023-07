COMME UN AIR DE JAZZ Place du Marché Place Francis Laurent Saint-Thibéry, 13 août 2023, Saint-Thibéry.

Saint-Thibéry,Hérault

Vous aurez le plaisir d’écouter des groupes de jazz sur les terrasses des restaurants qui vous concocteront, pour l’occasion, un menu spécial..

2023-08-13 20:00:00 fin : 2023-08-14 01:00:00. .

Place du Marché

Place Francis Laurent

Saint-Thibéry 34630 Hérault Occitanie



While waiting to find the Jazz festival as it was, the municipality of Saint-Thibéry orchestrated two evenings » Comme un air de Jazz à Saint-Thibéry » on August 13th and 14th.

Podrá escuchar bandas de jazz en las terrazas de los restaurantes, que le prepararán un menú especial para la ocasión.

Auf den Terrassen der Restaurants, die zu diesem Anlass ein spezielles Menü anbieten, können Sie Jazzbands lauschen.

