Cet évènement est passé Semaine de la mobilité durable Place du marché Petit-Couronne Catégories d’Évènement: Petit-Couronne

Seine-Maritime Semaine de la mobilité durable Place du marché Petit-Couronne, 13 septembre 2023, Petit-Couronne. Semaine de la mobilité durable Mercredi 13 septembre, 14h00 Place du marché En libre accès pour le grand public et sur inscription pour les jeunes auprès de la structure d’accueil jeunesse. Mon P’tit Atelier de la Cop21 y participera avec :

• Une animation de sensibilisation à la pratique de la mobilité douce et mise en pratique autour d’un circuit d’initiation proposées par Two Roule

Toutes les informations sur https://www.ville-petit-couronne.fr/le-mouvmonth-est-de-retour-les-4-10-13-18-et-25-septembre

Retrouvez le programme complet de la semaine de la mobilité durable :

https://www.metropole-rouen-normandie.fr/semaine-europeenne-de-la-mobilite-durable Place du marché 76650 Petit-Couronne 76650 Seine-Maritime Normandie [{« link »: « https://www.ville-petit-couronne.fr/le-mouvmonth-est-de-retour-les-4-10-13-18-et-25-septembre »}, {« link »: « https://www.metropole-rouen-normandie.fr/semaine-europeenne-de-la-mobilite-durable »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-13T14:00:00+02:00 – 2023-09-13T17:00:00+02:00

2023-09-13T14:00:00+02:00 – 2023-09-13T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Petit-Couronne, Seine-Maritime Autres Lieu Place du marché Adresse 76650 Ville Petit-Couronne Departement Seine-Maritime Lieu Ville Place du marché Petit-Couronne latitude longitude 49.379806;1.03255

Place du marché Petit-Couronne Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/petit-couronne/