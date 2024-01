MA RÉGION VIRTUOSE : ENSEMBLE MASQUES Place du Marché Paimbœuf, jeudi 18 janvier 2024.

Paimbœuf Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-18 10:30:00

fin : 2024-01-18

Du jeudi 18 au dimanche 28 janvier 2024, dans 20 communes des 5 départements de la région des Pays de la Loire, découvrez le trio baroque de l’Ensemble Masques dans le cadre original et innovant d’un camion transformé en scène itinérante.

La commune de Paimboeuf aura le privilège d’accueillir le lancement de cette tournée le jeudi 18 janvier à 10h30.

L’événement est proposé et organisé par la Région des Pays de la Loire.

René MARTIN est le directeur artistique de l’événement.

Ensemble Masques

Olivier Fortin : clavecin et direction

L’Ensemble Masques tire son nom des « masques » de l’Angleterre élisabéthaine – spectacles où se mariaient musique, danse et théâtre.

Incarnant pleinement la multiplicité de l’esprit du baroque, c’est donc naturellement que l’Ensemble a choisi ce nom.

L’Ensemble Masques est établi en région Bourgogne-Franche-Comté et partage son activité entre des concerts donnés sur son territoire d’implantation et sur la scène nationale et internationale.

Ensemble à formation variable allant de 2 à 20 musiciens selon les projets, il est reconnu pour son expressivité, l’éloquence et la profondeur de ses interprétations.

L’Ensemble est soutenu par la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, la région Bourgogne-Franche-Comté, le département de Saône-et-Loire, le CNM, la SPEDIDAM et l’ADAMI.

L’Ensemble Masques est membre de la FEVIS et du PROFEDIM.

Distribution 1ère période du jeudi 18 au dimanche 21 janvier 2024 :

Minori Deguchi violon

Mélisande Corriveau viole de gambe

Olivier Fortin clavecin

Distribution 2ème période du mardi 23 au dimanche 28 janvier 2024 :

Mélisande Corriveau viole de gambe

Miguel Bonal viole de gambe

Olivier Fortin clavecin

Place du Marché

Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire



