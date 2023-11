Fête de la saint Nicolas Place du Marché Orbey, 6 décembre 2023, Orbey.

Orbey,Haut-Rhin

Après-midi festive et chaleureuse autour du grand saint Nicolas. Tous les enfants sages seront récompensés. Animations, contes, musique et troc de Noël sont au programme..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 17:30:00. EUR.

Place du Marché

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est



A warm and festive afternoon with Saint Nicholas. All well-behaved children will be rewarded. Entertainment, storytelling, music and Christmas barter are on the program.

Una tarde festiva en compañía de San Nicolás. Todos los niños que se porten bien serán recompensados. Habrá animación, cuentacuentos, música y un trueque navideño.

Festlicher und herzlicher Nachmittag rund um den großen Sankt Nikolaus. Alle braven Kinder werden belohnt. Animationen, Märchen, Musik und ein Weihnachtsbasar stehen auf dem Programm.

Mise à jour le 2023-11-18 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg