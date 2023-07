Fête d’été Place du Marché Orbey, 22 juillet 2023, Orbey.

Orbey,Haut-Rhin

Fête, bal champêtre et grands jeux pour petits et grands..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 23:55:00. EUR.

Place du Marché

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est



Party, country ball and big games for young and old.

Fiesta, baile country y grandes juegos para grandes y pequeños.

Fest, ländlicher Tanz und große Spiele für Groß und Klein.

