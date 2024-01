Soirée folklore et tartines obernoises place du Marché Obernai, mercredi 31 juillet 2024.

Obernai Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-31 17:30:00

fin : 2024-07-31 22:30:00

Plongez dans le folklore alsacien : musique et démonstration de danses avec un groupe folklorique. Petite restauration avec « les tartines obernoises » et vins de la Corporation des vignerons.

Tous les mercredis soirs, plongez dans le folklore alsacien : musique et démonstration de danses avec un groupe folklorique. Petite restauration avec « les tartines obernoises » et les cépages alsaciens proposés par la Corporation des Vignerons Obernois. Le mercredi 14 août, soirée spéciale ‘Fête des vins’ organisée par la Corporation des Vignerons Obernois.

place du Marché

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est info@tourisme-obernai.fr



Mise à jour le 2024-01-11 par Office de tourisme d’Obernai