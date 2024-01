Soirée folklore et tartines obernoises place du Marché Obernai, mercredi 3 juillet 2024.

Obernai Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-03 17:00:00

fin : 2024-08-28 22:30:00

Plongez dans le folklore alsacien : musique et démonstration de danses avec un groupe folklorique. Petite restauration avec « les tartines obernoises », vins, bière et soft drinks.

Tous les mercredis soirs, plongez dans le folklore alsacien : musique et démonstration de danses avec un groupe folklorique. Petite restauration avec « les tartines obernoises » et les cépages alsaciens proposés par la Corporation des Vignerons Obernois. Mercredi 14 août la soirée sera organisée par La Corporation des vignerons obernois.

EUR.

place du Marché

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est info@tourisme-obernai.fr



Mise à jour le 2024-01-12 par Office de tourisme d’Obernai