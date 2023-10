Vente aux enchères caritative – Sous le sapin place du Marché Obernai, 16 décembre 2023, Obernai.

Obernai,Bas-Rhin

Les artisans et commerçants d’Obernai et du Pays de Sainte-Odile, offrent des lots qui seront revendus aux enchères, au bénéfice d’une association caritative, la Boutique Solidaire d’Obernai..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 16:00:00. EUR.

place du Marché

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



Craftsmen and shopkeepers from Obernai and the Pays de Sainte-Odile are offering lots to be auctioned off for the benefit of the Obernai charity Boutique Solidaire.

Los artesanos y comerciantes de Obernai y del Pays de Sainte-Odile ofrecen lotes que se subastarán en beneficio de una organización benéfica, la Boutique Solidaire d’Obernai.

Die Handwerker und Händler aus Obernai und dem Pays de Sainte-Odile bieten Lose an, die zugunsten einer wohltätigen Organisation, der Boutique Solidaire d’Obernai, versteigert werden.

Mise à jour le 2023-10-16 par Office de tourisme d’Obernai