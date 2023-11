Assemblée générale de l’APO et conférence place du Marché Obernai, 16 novembre 2023, Obernai.

Obernai,Bas-Rhin

l’Association du Patrimoine d’Obernai propose une conférence par M. Elbel de l’ASMA (Association de sauvegarde des maisons alsaciennes) sur ‘La maison alsacienne : un patrimoine à sauver et à découvrir’..

2023-11-16 fin : 2023-11-16 . EUR.

place du Marché

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



the Association du Patrimoine d’Obernai offers a lecture by Mr. Elbel of ASMA (Association de sauvegarde des maisons alsaciennes) on ‘La maison alsacienne: un patrimoine à sauver et à découvrir’.

la Asociación del Patrimonio de Obernai organiza una conferencia del Sr. Elbel, de la ASMA (Association de sauvegarde des maisons alsaciennes), sobre « La casa alsaciana: un patrimonio por salvar y descubrir ».

bietet die Association du Patrimoine d’Obernai einen Vortrag von Herrn Elbel von der ASMA (Association de sauvegarde des maisons alsaciennes) zum Thema ‘La maison alsacienne: un patrimoine à sauver et à découvrir’ (Das elsässische Haus: ein Erbe, das es zu retten und zu entdecken gilt) an.

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de tourisme d’Obernai