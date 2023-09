Les transformations urbaines au XIXe siècle : monuments disparus, monuments sauvegardés Place du Marché Obernai, 17 septembre 2023, Obernai.

Les transformations urbaines au XIXe siècle : monuments disparus, monuments sauvegardés
Dimanche 17 septembre, 14h00, 16h00
Place du Marché
Rendez-vous devant l'Hôtel de Ville, Place du Marché

Au XIXe siècle, d’importants travaux d’aménagements vont transformer l’espace urbain d’Obernai. La ville est à l’étroit dans ses anciennes fortifications : les portes des remparts dérangent, l’Hôtel de Ville n’est plus fonctionnel et l’église est jugée trop exiguë. Certains édifices seront démolis, d’autres transformés…

Une présentation inédite de ces grands chantiers qui vont marquer l’évolution de la ville sera effectuée.

Visites guidées gratuites à 14h et à 16h par l’Association Art et Patrimoine d’Obernai.

Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville, Place du Marché.

Place du Marché Place du Marché, 67210 Obernai Obernai 67210 El Biar Bas-Rhin Grand Est Centre de la ville, elle est bordée de maisons aux teintes dorées tirant parfois vers le carmin, nuance qui donne aux rues d’Obernai une lumière très particulière. Elle accueille le marché hebdomadaire du jeudi matin depuis 1301.

