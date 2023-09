Cet évènement est passé Partez à la découverte de Stolpersteine : des pavés de la mémoire Place du Marché Obernai Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Obernai Partez à la découverte de Stolpersteine : des pavés de la mémoire Place du Marché Obernai, 15 septembre 2023, Obernai. Partez à la découverte de Stolpersteine : des pavés de la mémoire 15 – 17 septembre Place du Marché Entrée libre Les Stolpersteine sont des petits pavés de béton recouverts d’une plaque en laiton gravée, qui sont scellés dans le sol. Chaque cube rappelle la mémoire d’une personne persécutée, déportée ou assassinée dans un camp de concentration, un centre de mise à mort ou dans d’autres circonstances tragiques… Sur chaque plaque de laiton est inscrit « ici habitait », le nom, la date de naissance et le destin individuel du déporté, son lieu de déportation et la date de sa mort.

A Obernai, 13 pavés de mémoire ont été posés en juin 2022 au centre-ville. *Parcours libre dans les rues d’Obernai Les biographies des personnes pour qui une “Stolperstein” a été posée et carte de localisation des Stolpersteine sont à retrouver sur www.obernai.fr/stolpersteine

155, rue d’Ottrott 74 et 194, rue du Général Gouraud

15, rue Dietrich 7, rue du Marché

11, rue de Sélestat, devant la Synagogue. Place du Marché Place du Marché, 67210 Obernai

