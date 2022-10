Festi’SOL Place du Marché Notre Dame Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Festi'SOL Samedi 15 octobre, 09h00 Place du Marché Notre Dame Vente de produits du monde Place du Marché Notre Dame Place du Marché-Notre-Dame, 78000, Versailles

https://www.versailles-tourisme.com/marche-notre-dame.html La place du marché est animée tous les jours et est l’un des pôles commerciaux les plus importants de Versailles. Les halles Notre-Dame sont ouvertes tous les jours sauf le lundi. Le marché alimentaire à ciel ouvert Notre-Dame est ouvert les mardis, vendredis et dimanches matin. Le collectif Versailles Solidarité Internationale vous propose sa vente de produits issus de ses associations membres.

2022-10-15T09:00:00+02:00

2022-10-15T13:00:00+02:00

