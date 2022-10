Le marché des créateurs Place du Marché Notre Dame, 8 octobre 2022, Versailles.

Le rendez-vous créatif et familial de l’automne

Après un été très inspirant, près d’une centaine de créateurs viendra présenter une nouvelle collection riche de nouveautés et de savoir-faire artisanal français. Entre préparation des cérémonies ou des fêtes de fin d’année à venir, événements familiaux, amicaux ou professionnels, chacun y puisera à l’envie des idées cadeaux pour faire plaisir ou se faire plaisir. Bijoux, mode, accessoires, décoration, art… L’édition d’automne promet de belles surprises pour les grands et les petits. Des ateliers créatifs enfants et ados gratuits, une chasse aux trésors pour découvrir les talents des créateurs récompensée par de magnifiques lots, sont également proposées aux familles.



