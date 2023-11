Swing for Victory Place du Marché Neufchâtel-en-Bray, 30 novembre 2023, Neufchâtel-en-Bray.

Neufchâtel-en-Bray,Seine-Maritime

Dans le cadre du 80ème anniversaire du débarquement en Normandie, la Compagnie Mobilo-Lyricus propose un projet musical original : “Swing for Victory”. Un trio vocal formé par trois chanteuses américaines, accompagnées par la formation jazz de la Musique de l’Air et de l’Espace, une formation militaire française prestigieuse et polyvalente, pour un hommage aux Andrews Sisters, les reines du swing des années 1930 et 1940, qui ont soutenu les troupes alliées pendant la Seconde Guerre mondiale.

Un soin particulier sera apporté pour l’accueil des personnes handicapée, lorsque les concerts auront lieu en extérieur, l’accueil public sera toujours de plein pied et des chaises seront mis à disposition du public par les organisateurs. Pour les concerts en intérieur, nous ne nous produirons que dans des lieux disposant d’un accueil fonctionnel pour les personnes handicapées..

2024-06-01 20:00:00 fin : 2024-06-01 22:00:00. .

Place du Marché

Neufchâtel-en-Bray 76270 Seine-Maritime Normandie



As part of the 80th anniversary of the Normandy landings, the Compagnie Mobilo-Lyricus is offering an original musical project: ?Swing for Victory? A vocal trio formed by three American singers, accompanied by the jazz band of the Musique de l’Air et de l’Espace, a prestigious and versatile French military formation, in a tribute to the Andrews Sisters, the swing queens of the 1930s and 1940s, who supported the Allied troops during the Second World War.

Special care will be taken to accommodate the disabled: when the concerts take place outdoors, the public reception will always be on the ground level, and chairs will be made available by the organizers. For indoor concerts, we will only perform in venues with functional facilities for the disabled.

Con motivo del 80 aniversario del desembarco de Normandía, la Compagnie Mobilo-Lyricus propone un proyecto musical original: Swing for Victory. Un trío vocal formado por tres cantantes americanas, acompañadas por la banda de jazz de la Musique de l’Air et de l’Espace, prestigiosa y polifacética formación militar francesa, en un homenaje a las Andrews Sisters, reinas del swing de los años 30 y 40, que apoyaron a las tropas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial.

Se prestará especial atención a las personas discapacitadas: cuando los conciertos se celebren al aire libre, la zona de recepción del público estará siempre a ras de suelo y los organizadores pondrán sillas a su disposición. En los conciertos en recintos cerrados, sólo actuaremos en lugares con instalaciones funcionales para discapacitados.

Im Rahmen des 80. Jahrestags der Landung in der Normandie schlägt die Compagnie Mobilo-Lyricus ein originelles musikalisches Projekt vor: Swing for Victory? Ein Gesangstrio aus drei amerikanischen Sängerinnen, begleitet von der Jazzformation der Musique de l’Air et de l’Espace, einer renommierten und vielseitigen französischen Militärformation, ist eine Hommage an die Andrews Sisters, die Königinnen des Swing der 1930er und 1940er Jahre, die die alliierten Truppen im Zweiten Weltkrieg unterstützten.

Besondere Aufmerksamkeit wird dem Empfang von Menschen mit Behinderungen gewidmet. Wenn die Konzerte im Freien stattfinden, wird der öffentliche Empfang immer ebenerdig sein und Stühle werden von den Organisatoren zur Verfügung gestellt. Bei Innenkonzerten werden wir nur an Orten auftreten, die über einen funktionierenden Empfang für Menschen mit Behinderungen verfügen.

Mise à jour le 2023-11-27 par Seine-Maritime Attractivité