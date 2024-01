Club Vosgien : Wassmatt, Hilsen, Petit Ballon Place du marché Munster, jeudi 30 mai 2024.

Munster Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-30 09:00:00

fin : 2024-05-30 17:00:00

5 h 30 de marche, 14 km, 630 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur).

Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée vers WASSMATT, HILSEN et le PETIT BALLON, avec de magnifiques points de vue sur le vallon de Wasserbourg, la vallée de Guebwiller et jusqu’à la plaine d’Alsace… et peut-être même les Alpes par temps clair !

Départ à 9 heures de la place du Marché de Munster en covoiturage, repas tiré du sac. Guide Sylviane WERNERT.

Place du marché

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2024-01-09 par Office de tourisme de la vallée de Munster