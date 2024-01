Club Vosgien : Les collines sèches autour de Rouffach place du marché Munster, jeudi 16 mai 2024.

Munster Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-16 09:00:00

fin : 2024-05-16 17:00:00

5 h 30 de marche, 15 km, 400 m de dénivelé, difficulté moyenne (2/5).

Le Club Vosgien vous propose une randonnée sur les COLLINES SECHES AUTOUR DE ROUFFACH

La colline du Bollenberg est protégée par arrêté préfectoral pour sa faune et sa flore exceptionnels, entre lande, forêt, vignoble et pierriers. Elle fait partie de la réserve naturelle des collines de Rouffach. À voir : Châteaux d’Orschwihr et Stettenberg, chapelle Val du Pâtre, menhir Langenstein, rocher Grossfels.

Départ à 9 heures en covoiturage de la place du marché à Munster, repas tiré du sac.

5 h 30 de marche, 15 km, 400 m de dénivelé, difficulté 2/5. Guide Daniel FREY.

EUR.

place du marché

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2024-01-09 par Office de tourisme de la vallée de Munster