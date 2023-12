Club Vosgien : Randonnée raquettes au Tanet Place du Marché Munster, 4 décembre 2023, Munster.

Munster,Haut-Rhin

3 heures de marche, 10 km, 400 m de dénivelé, difficulté moyenne (3/5) les raquettes étant plus physiques qu’une randonnée par temps sec..

2024-02-18 fin : 2024-02-18 17:00:00. EUR.

Place du Marché

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



3 hours of walking, 10 km, 400 m of ascent, medium difficulty (3/5) snowshoes being more physical than a dry weather hike.

3 horas de caminata, 10 km, 400 m de ascenso, dificultad media (3/5) siendo las raquetas de nieve más físicas que una caminata en tiempo seco.

3 Stunden Gehzeit, 10 km, 400 m Höhenunterschied, mittlerer Schwierigkeitsgrad (3/5) Schneeschuhe sind körperlich anstrengender als eine Wanderung bei trockenem Wetter.

Mise à jour le 2022-12-01 par Office de tourisme de la vallée de Munster