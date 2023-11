Concert de la St Sylvestre Place du Marché Munster, 31 décembre 2023, Munster.

Munster,Haut-Rhin

Concert de la Saint Sylvestre « En Musique l’An Neuf », organisé par la Maison du Kleebach..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 18:30:00. EUR.

Place du Marché

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



New Year’s Eve concert « En Musique l’An Neuf », organized by the Maison du Kleebach.

Concierto de Nochevieja « En Musique l’An Neuf », organizado por la Maison du Kleebach.

Silvesterkonzert « En Musique l’An Neuf », organisiert von der Maison du Kleebach.

