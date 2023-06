Noël en Choeur Place du Marché Munster, 16 décembre 2023, Munster.

Munster,Haut-Rhin

Vivez l’expérience de Noël en Alsace en venant chanter en chœur les traditionnels chants populaires de Noël en vous laissant porter par l’Ecole de Musique de la Vallée de Munster. A vos voix !.

2023-12-16 à ; fin : 2023-12-16 18:00:00. EUR.

Place du Marché

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



Live the Christmas experience in Alsace by coming to sing the traditional Christmas carols in a choir and let yourself be carried away by the Music School of the Valley of Munster. To your voices!

Viva la Navidad en Alsacia cantando villancicos tradicionales con la Escuela de Música del Valle de Munster. ¡En sus voces!

Erleben Sie Weihnachten im Elsass und singen Sie gemeinsam mit der Ecole de Musique de la Vallée de Munster die traditionellen Volkslieder der Weihnachtszeit im Chor. Auf Ihre Stimmen!

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de tourisme de la vallée de Munster