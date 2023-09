Les chrétiens de la Vallée chantent Noël place du Marché Munster, 16 décembre 2023, Munster.

Munster,Haut-Rhin

Les jeunes chrétiens de la Vallée chantent Noël au marché de Noël de Munster..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 16:30:00. EUR.

place du Marché

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



The young Christians of the Valley sing Christmas songs at the Christmas market in Munster.

Jóvenes cristianos del Valle cantan canciones navideñas en el mercado navideño de Munster.

Die jungen Christen des Tals singen Weihnachten auf dem Weihnachtsmarkt in Munster.

