Atelier de décoration de pain d’épices Place du Marché Munster, 10 décembre 2023, Munster.

Munster,Haut-Rhin

Les enfants, soyez créatifs en mettant la main à la pâte pour décorer votre propre pain d’épices..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 17:00:00. EUR.

Place du Marché

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



Kids, get creative and decorate your own gingerbread.

Niños, sean creativos y decoren su propio pan de jengibre.

Kinder, werdet kreativ und legt selbst Hand an, um euren eigenen Lebkuchen zu verzieren.

Mise à jour le 2023-10-31 par Office de tourisme de la vallée de Munster