Rencontrez le Père Noël Place du Marché Munster, 10 décembre 2023, Munster.

Munster,Haut-Rhin

Les enfants sages seront ravis de souffler leur liste de cadeaux à l’oreille du Père Noël qui viendra spécialement pour l’occasion..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. EUR.

Place du Marché

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



Wise children will be delighted to blow their gift list into the ear of Santa Claus who will come especially for the occasion.

Los niños sabios estarán encantados de susurrar su lista de deseos al oído de Papá Noel, que vendrá especialmente para la ocasión.

Brave Kinder werden sich freuen, ihre Geschenkeliste dem Weihnachtsmann ins Ohr zu flüstern, der eigens zu diesem Anlass kommen wird.

Mise à jour le 2023-10-31 par Office de tourisme de la vallée de Munster