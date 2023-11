Séance de dédicaces de Monsieur Ratkoff, peintre de Munster Place du Marché Munster, 10 décembre 2023, Munster.

Munster,Haut-Rhin

Retrouvez l’artiste Georges Ratkoff lors de sa traditionnelle séance de dédicaces sur le marché de Noël..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 16:30:00. EUR.

Place du Marché

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



Meet artist Georges Ratkoff at his traditional signing session at the Christmas market.

Conozca al artista Georges Ratkoff en su tradicional sesión de firmas en el mercado navideño.

Treffen Sie den Künstler Georges Ratkoff bei seiner traditionellen Autogrammstunde auf dem Weihnachtsmarkt.

Mise à jour le 2023-10-31 par Office de tourisme de la vallée de Munster