Spectacle : Le Noël des Bergers place du Marché Munster, 2 décembre 2023, Munster.

Munster,Haut-Rhin

À l’occasion des fêtes de Noël et de la Saint-Nicolas, la Compagnie des Regains, forte de sa solide expérience dans le monde de la musique ancienne et des musiques traditionnelles vous propose aujourd’hui de redécouvrir cette ancienne tradition..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 20:00:00. EUR.

place du Marché

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



On the occasion of Christmas and St. Nicholas, the Compagnie des Regains, with its solid experience in the world of early music and traditional music, invites you to rediscover this ancient tradition.

Con motivo de las fiestas de Navidad y San Nicolás, la Compagnie des Regains, con su sólida experiencia en el mundo de la música antigua y tradicional, le invita a redescubrir esta antigua tradición.

Anlässlich der Weihnachts- und Nikolausfeiertage bietet Ihnen die Compagnie des Regains mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Welt der alten Musik und der traditionellen Musik die Möglichkeit, diese alte Tradition wiederzuentdecken.

