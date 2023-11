Exposition géante de l’Avent Place du marché Munster, 1 décembre 2023, Munster.

Munster,Haut-Rhin

Venez admirer ces réalisations artistiques célébrant Noël sur les fenêtres du Bàssiàl du 1er au 24 décembre..

2023-12-01 fin : 2023-12-31 23:59:00. EUR.

Place du marché

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



Come and admire these artistic creations celebrating Christmas on the windows of the Bàssiàl from December 1st to 24th.

Venga a admirar estas creaciones artísticas que celebran la Navidad en los escaparates del Bàssiàl del 1 al 24 de diciembre.

Bestaunen Sie vom 1. bis zum 24. Dezember diese künstlerischen Umsetzungen zur Feier des Weihnachtsfestes an den Fenstern des Bàssiàl.

Mise à jour le 2023-10-31 par Office de tourisme de la vallée de Munster