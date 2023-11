Chapitre solennel d’intronisation du marché de Noël place du Marché Munster, 26 novembre 2023, Munster.

Munster,Haut-Rhin

Chapitre solennel d’intronisation du marché de Noël, dégustation tartines au fromage de munster et verre de l’amitié..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 12:30:00. EUR.

place du Marché

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



Solemn induction chapter of the Christmas market, munster cheese tartine tasting and a glass of friendship.

Solemne inauguración del mercado navideño, degustación de bocadillos de queso Munster y copa de la amistad.

Feierliches Kapitel zur Inthronisierung des Weihnachtsmarktes, Verkostung von Münsterkäse-Tartines und Glas der Freundschaft.

Mise à jour le 2023-11-02 par Office de tourisme de la vallée de Munster