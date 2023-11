Concert de l’Avent « Noël approche » Place du Marché Munster, 26 novembre 2023, Munster.

Munster,Haut-Rhin

L’harmonie Schwarzenbourg nous emmène pour un voyage musical en nous proposant des airs typiques et incontournables de la période de Noël..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

Place du Marché

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



The Schwarzenburg Band takes us on a musical journey with typical and unmissable tunes of the Christmas season.

La Banda de Conciertos de Schwarzenburg nos lleva en un viaje musical con melodías típicas e imperdibles de Navidad.

Die Harmonie Schwarzenbourg nimmt uns mit auf eine musikalische Reise mit typischen und unverzichtbaren Melodien aus der Weihnachtszeit.

