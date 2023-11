Au son de l’orgue de Barbarie place du Marché Munster, 26 novembre 2023, Munster.

Munster,Haut-Rhin

Le marché de Noël prendra des sonorité d’antan..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 16:30:00. EUR.

place du Marché

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



The Christmas market will take on the sounds of yesteryear.

El mercado navideño adoptará los sonidos de antaño.

Der Weihnachtsmarkt wird die Klänge vergangener Zeiten annehmen.

Mise à jour le 2023-10-31 par Office de tourisme de la vallée de Munster