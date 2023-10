Marché de Noël au Cœur des Montagnes Place du Marché Munster, 24 novembre 2023, Munster.

Munster,Haut-Rhin

Venez faire un tour au Marché de Noël et découvrez les nombreux trésors de la vallée (artisanat, produits du terroir, décorations). Cerise sur le gâteau : différentes animations vous seront ponctuellement proposées..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 20:00:00. EUR.

Place du Marché

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



Come and visit the Christmas Market and discover the many treasures of the valley (crafts, local products, decorations). Icing on the cake: various activities will be proposed to you from time to time.

Venga a visitar el Mercado de Navidad y descubra los numerosos tesoros del valle (artesanía, productos locales, decoraciones). La guinda del pastel: de vez en cuando se ofrecerán diversas actividades.

Besuchen Sie den Weihnachtsmarkt und entdecken Sie die zahlreichen Schätze des Tals (Kunsthandwerk, regionale Produkte, Dekorationen). Als Sahnehäubchen werden Ihnen punktuell verschiedene Animationen geboten.

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de tourisme de la vallée de Munster